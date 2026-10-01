Theodora a choisi de pousser un coup de gueule concernant les violences policières qui ont lieu en ce moment autour de la mobilisation des lycéens et des étudaints.

Cela fait maintenant plusieurs jours que des manifestations et des blocus sont mis en place autour d'une très grande partie des établissements scolaires français. Une mobilisation qui touche principalement les lycées et qui continue de prendre de l'ampleur jour après jour, avec des élèves qui demandent une amélioration des condition d'enseignement : locaux vétustes, manque de professeurs, les motifs de leur colère sont nombreux. Et comme d'habitude, le gouvernement a choisi d'y répondre par la force, avec une répression policière toujours plus violente. Theodora a décidé de prendre la parole sur ce sujet en dénonçant les violences policières.

La chanteuse, qui est une des artistes les plus influentes en France ces deux dernières années, a pris son compte Instagram pour reposter des extraits des exactions des forces de l'ordre, puis a publié un long texte en story dans lequel on peut lire :

La police frappe les enfants, les femmes, les noirs, les maghrébins, arabes et j'en passe mais on parle de "bavures" comme si c'était exceptionnel? La violence est inhérente à la police et la police tue. WTF on parle de blocus lycéens et on voit des darons étrangler des petites ?

La prise de parole de Theodora est suivie d'une autre vidéo, dans laquelle les lycéens dévoilent les conditions déplorables dans lesquelles ils doivent assister aux cours : des poches d'eau dans les murs, des rats qui courent, des structures qui s'effritent, des chaises cassées, des plafonds qui s'effondrent. Effectivement, il y a de nombreuses raisons d'être en colère, sans parler du fait que les professeurs manquent, et ceux qui sont là se retrouvent à devoir gérer des classes en surnombre où personne ne peut apprendre correctement. Force à ceux qui se battent pour leur futur, la lutte va être longue, mais on espère que vous aurez gain de cause un jour !