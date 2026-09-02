Par Remi Gene

Dans un live, Niro est revenu sur une anecdote méconnue : il a essayé de collaborer avec Theodora, mais la chanteuse aurait fini par refuser, en mettant en avant que les deux artistes n'étaient pas de la même génération.

Niro a apporté un véritable vent frais sur le rap français ces dernières années, par son attitude, qui contraste avec celle des autres "stars du game". Alors que les artistes tentent de plus en plus de maîtriser leur communication, en faisant assez attention à leur image, en refusant beaucoup d'interviews, le rappeur de Blois étonne par sa simplicité et son authenticité. Il n'hésite pas à aborder tous les sujets, même ceux qui fâchent, en mettant très peu d'ego dans ses réponses et cette semaine, il est revenu sur sa collaboration avortée avec Theodora, qui ne s'est pas faite.

La semaine dernière, il faisait preuve d'une grande humilité et mettant en avant le fait qu'il ne se sentait pas assez "big" médiatiquement pour remplir le Stade de France, en mettant en avant un objectif qui semblait plus raisonnable : faire Bercy. Et cette semaine, c'est encore avec humilité qu'il aborde le sujet de cette collaboration avec Theodora qui n'a jamais eu lieu, alors que dans le rap, les artistes détestent parler des fois où ils se sont fait refuser un featuring. Niro, lui, s'en fout un peu et abordé le sujet sans aucune rancoeur, mais avec une pointe de déception dans la voix, lors d'un live avec ses fans :

Je veux pas en parler, c'est mieux. Ça sert à rien, j'ai pas envie de créer des polémiques en fait, j'suis pas là pour ça. Mais disons que j'ai déjà essayé de collaborer avec elle, parce que j'aime bien son état d'esprit, son délire. J'aimais bien en tout cas. Mais elle était pas forcément intéressée. D'après ce que mon gars m'a dit, "elle a dit que vous êtes pas de la même génération etc". Mais elle a quand même collaboré avec Gims qui est de la même génération que moi, donc j'ai pas trop compris... Mais bon, j'en veux à personne moi, tranquille. Je respecte l'artiste qu'elle est, ça me va.

On sent donc un peu de déception, mais ça ne va clairement pas plus loin : Niro semble calme et apaisé, pas du tout en mode rageux. D'après ce qu'on comprend, cette collaboration aurait donc pu se faire via un gars proche du rappeur, qui est rentré en contact avec Theodora, il est donc aussi possible que l'argument avancé pour le refus soit inexact ou incomplet.

Ce qui est vrai, c'est que Niro et Theodora ont des univers musicaux très différents. Un featuring entre les deux aurait donc pu être très surprenant, mais il s'agissait aussi d'une prise de risques pour les deux artistes, qui, même s'ils sont talentueux, auraient pu accouché d'un morceau raté, ça arrive à tout le monde. Et au-delà de tout ça, on a hâte d'entendre son nouvel album, car chaque nouveau projet du rappeur de Blois est toujours intéressant.