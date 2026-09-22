Ziak : une mixtape surprise à venir ce vendredi ?

Alors que l'album de Ziak, "Hard", est attendu pour le début de l'année 2027, le rappeur du 91 pourrait sortir une mixtape surprise ce vendredi, d'après des rumeurs.

L'actualité est un peu faible en termes de sorties rap français en ce moment, même si on devrait bientôt découvrir l'album de Tiakola qui fera certainement beaucoup de bruit. Mais au niveau du rap pur et dur, sans mélo, agressif et sombre, il y a une période de calme en ce moment. Cependant, un rappeur pourrait bien venir secouer tout ça, dès cette semaine. Il s'agit de Ziak, qui pourrait apparemment sortir un projet surprise dès ce vendredi.

Un projet surprise qu'on annonce, ce n'est plus vraiment une surprise, mais justement : Ziak n'a rien annoncé de lui-même, se contenant de laisser traîner des indices à droite, à gauche. C'est le média Rapunchline qui a annoncé, en exclusivité, que le rappeur du 91 pourrait dévoiler une nouvelle mixtape ce vendredi 25 septembre, dont on ne connait pas le nom. Par contre, le média dévoile aussi des covers potentielles du projet, avec des images qui jouent sur l'esthétique masquée de l'artiste, mais aussi sur les codes du théâtre et des bals costumés (où les masques étaient aussi très présents), comme il avait commencé à le faire sur son précédent album "Essonne History X".

Très peu d'informations sont disponibles sur cette éventuelle sortie. Ce qu'on sait en revanche, c'est que Ziak nous prépare bel et bien un nouvel album pour le mois de janvier 2027, "hard", et que cette tape pourrait servir aux fans à patienter jusqu'à l'album. A moins que l'info ait été mal comprise par nos confrères de chez Rapunchline, et qu'il s'agisse simplement d'une sortie d'un morceau extrait de l'album à venir. On va surveiller tout ça !