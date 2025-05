Ziak en mode apocalypse pour le clip de "Maudit Land"

Encore un son extrait du très bon "Essonne History X".

Ziak continue à pousser son album "Essonne History X" sorti au début de l'année. Un projet qui contient de très bons morceaux, même si les styles choisis par le Z sont tellement originaux que peu de médias le diffusent. Mais même sans les radios, le rappeur continue de tracer sa route, et on le retrouve encore cette semaine avec un nouveau clip. Il s'agit de la vidéo pour son titre "Maudit Land", avec une caméra qui dézoome sur le visage d'un jeune gars qui est visiblement en plein champ de guerre. Ca nous met une ambiance bien plombante dès le début de la vidéo, et c'est probablement le but recherché par Ziak, car ça colle bien au thème du morceau, très désabusé, quasiment déprimé, puisqu'il parle du fait qu'il se sent maudit presque depuis la naissance.