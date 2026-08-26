Niro bientôt au Stade de France ? "Déjà, faites-moi faire Bercy..."

Par Remi N

Alors que des rumeurs de concert au Stade de France pour Niro circulent sur les réseaux sociaux, le rappeur de Blois a tenu à mettre les choses au clair, faisant preuve d'une humilité rare dans le rap français.

Le rap français a une longue tradition de rappeurs qu'on appelle les "rois sans couronne" : ces mecs respectés par absolument tout le game, en particulier par leurs collègues kickeurs qui n'hésitent pas à s'en inspirer, mais qui n'ont pas connu de véritable "explosion" commerciale auprès du grand public. Niro peut être rangé dans cette catégorie, même s'il aura quand même eu de très beaux succès dans sa carrière. Au point de pouvoir envisager un concert au Stade de France? Pas vraiment, d'après le rappeur lui-même.

La prise de parole du rappeur est une fois de plus rafraîchissante, à une époque où tous les artistes semblent faire des concours de "flex" plus ridicules et inutiles les uns que les autres. Alors que plusieurs rumeurs circulaient sur la possibilité de voir bientôt Niro se produire au Stade de France, le kickeur de Blois a voulu mettre les choses au clair, en déclarant, avec l'humilité qu'on lui connait :

On me dit "C'est pour quand le Stade de France ?" Ça me fait rire les gens qui me parlent de ça. Eh les gars, moi je peux pas remplir un Stade de France. Je suis en totale transparence avec vous. Moi déjà si je remplis Bercy c'est top ! Déjà, faites-moi faire Bercy, régalez-moi, et après on pourra parler.

On espère que le message est passé auprès des fans : poussez pour le voir mettre le feu à Bercy, et après on verra. Un concert de Niro à Bercy serait sans doute une grande soirée pour les amateurs de rap brut. On salue aussi la volonté du rappeur de faire conserver au Stade de France son statut d'étape "ultime" dans la carrière d'un artiste, à l'heure où tout semble fait pour faire monter sur la plus grande scène de France des artistes qui ont parfois moins de dix ans de carrière. Evidemment, on ne veut pas non plus dévaloriser les performances de tous ceux qui ont rempli cette enceinte mythique, mais aujourd'hui, remplir le Stade semble n'avoir presque plus aucune saveur tellement c'est devenu "banal". Et entendre que Niro voit toujours ça comme une sorte de "rêve de gosse inatteignable", on trouve ça touchant.