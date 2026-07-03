Niro a terminé son nouvel album : "je suis choqué du rendu final"

Niro est déjà de retour avec son nouveau projet déjà terminer, qui devrait bientôt sortir. L'un des meilleurs kickeurs du game s'apprête également à sortir un feat avec un artiste égyptien !

L'été dernier, Niro se rappelait à notre bon souvenir : le rappeur français, qui brûle des micros depuis 20 ans, a dévoilé un album assez incroyable, probablement un des meilleurs projets francophones de l'année 2025, "Hayati épisode 1 : Du sable et du sang". Un projet comme d'habitude très bien écrit, avec des thèmes très personnels sur lesquels le rappeur du 45 se livrait comme rarement, et il avait promis qu'il reviendrait vite avec de la nouveauté. Visiblement, l'heure du retour est bientôt arrivée : il a annoncé que son nouvel album était terminé !

C'est sur Instagram que Niro a annoncé la bonne nouvelle, via une story dans laquelle on peut lire "album fini à 100%, je suis choqué du rendu final". On peut faire confiance au rappeur pour nous livrer de la qualité, comme à chaque projet depuis le début de sa carrière, lui qui met toujours un soin particulier sur l'écriture, mais aussi dernièrement sur les choix de prods et les mélodies. Car l'artiste n'est plus seulement qu'un découpeur, il a toutes les cordes à son arc, n'hésite pas à mettre un peu d'autotune quand il faut, bref, il est tout-terrain. Et quand il dit que c'est du lourd, en général, on peut le croire sur parole !

Autre actualité concernant Niro : le rappeur prévoit de sortir un featuring ce weekend, le 5 juillet, avec un rappeur égyptien du nom de Mohamed Ramadan. Un morceau qui semble bien efficace, avec une instru "type Jul" bien rythmée, peut-être un tube de l'été à venir pour les deux artistes ! On a hâte de découvrir tout ça, et vous ?