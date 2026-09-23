Sway DaSafo avait grandi dans le nord de Londres avant de se faire connaître sur les radios pirates et grâce au soutien de BBC Radio 1Xtra. - DR

Le rappeur britannique Sway DaSafo est mort à l’âge de 44 ans à son domicile au Ghana. Artiste indépendant devenu une figure du rap UK, il avait notamment été récompensé aux MOBO Awards et nommé au Mercury Prize.

Le rap britannique perd l’une des figures de sa génération. Sway DaSafo, de son vrai nom Derek Andrew Safo, est mort à l’âge de 44 ans. Son décès a été annoncé le 17 septembre 2026 par les MOBO Awards, avant d’être confirmé à la BBC par son ami Kash Ahmad.

Selon ce dernier, l’artiste est décédé à son domicile au Ghana, où il vivait. Aucune cause officielle de décès n’a pour le moment été communiquée.

Sway DaSafo avait été diagnostiqué d’un lymphome de Hodgkin en 2010 avant d’entrer en rémission la même année. En l’absence d’informations officielles sur les circonstances de sa mort, aucun lien ne peut toutefois être établi entre cet antécédent médical et son décès.

Un artiste indépendant récompensé face à 50 Cent et The Game

Élevé dans le nord de Londres, le rappeur britannico-ghanéen s’était notamment fait connaître grâce aux radios pirates. Il avait également bénéficié du soutien de BBC Radio 1Xtra dès 2002, à une époque où une nouvelle génération d’artistes britanniques, dont Dizzee Rascal et Lethal Bizzle, commençait à s’imposer.

En 2005, sa carrière prend une nouvelle dimension. Alors qu’il est encore indépendant et n’a pas encore publié son premier album, Sway remporte le prix du Best Hip-Hop Act aux MOBO Awards, devant notamment 50 Cent et The Game. Selon les MOBO, il devient alors le premier rappeur non signé à décrocher cette récompense.

L’année suivante, il publie son premier album, This Is My Demo. Le projet atteint la 45e place du classement britannique des albums et la quatrième du classement indépendant, dans lequel il reste présent pendant 29 semaines. Le morceau Little Derek intègre de son côté le Top 40 britannique.

This Is My Demo vaut également à Sway une nomination au Mercury Prize 2006, finalement remporté cette année-là par Arctic Monkeys.

"Level Up", son plus gros succès dans les charts

Après The Signature LP, sorti en 2008, Sway connaît ses meilleures performances commerciales au début des années 2010. Still Speedin’ atteint la 19e place du classement britannique en 2011.

Quelques mois plus tard, "Level Up", produit par Flux Pavilion, devient son plus important succès dans les charts. Le morceau grimpe jusqu’à la 8e place du classement britannique en avril 2012 et reste huit semaines dans le Top 100. Il atteint également la troisième place du classement hip-hop/R&B.

Au fil de sa carrière, Sway travaille ou collabore avec plusieurs artistes, parmi lesquels Akon, Kano, Ed Sheeran, Riz Ahmed, Tinchy Stryder, Akala et Donae’o. Il s’associe également à Konvict Music, le label d’Akon.

Le Britannique s’investit ensuite dans le développement d’autres artistes à travers son label Dcypha Productions. Il joue notamment un rôle dans les débuts musicaux de KSI, avec lequel il sort No Sleep, aux côtés de Tiggs Da Author, en 2013. Le titre atteint la 44e place du classement britannique. Après sa disparition, KSI lui a rendu hommage en le présentant comme une figure paternelle ayant cru en lui et accompagné son développement artistique.

Sway DaSafo avait également fait quelques apparitions à l’écran, notamment dans la série Top Boy. Père de quatre enfants, il continuait, selon son ami Kash Ahmad, à travailler sur de la musique au Ghana avant son décès.