50 Cent fait rentrer le Cee-Lo dans les casinos de Las Vegas

Le Cee-Lo, qui est le jeu d'argent basés sur les dés le plus culte de l'histoire de la street culture aux Etats-Unis, s'apprête à faire son entrée dans les casinos de Las Vegas, grâce à 50 Cent.

Si vous avez déjà maté des films qui parlent de la vie de rue, dans les années 70, 80, 90, ou 2000 ont tous forcément vu ces séquences au moins une fois : un groupe de gars, qui jouent aux dés dans des ruelles souvent bien sombres, et qui perdent, ou gagnent, de belles liasses de billets. Ce jeu, c'est le Cee-Lo, un jeu qui est entièrement issu de la culture de rue américaine, mais que 50 Cent a décidé de faire rentrer dans les plus beaux casinos de Las Vegas !

Le Cee-Lo est à la base importé aux USA par les immigrés, notamment asiatiques, à la fin du 19ème siècle. Il connait une véritable explosion à Harlem dans les années 70 et 80, au point de se retrouver peu à peu dans plusieurs films de gangsters, mais aussi dans les textes de rappeurs comme Big L, Nas, Notorious BIG, ou même Bas qui y a dédié un morceau, "Ceelo with the G's". Et 50 Cent a décidé de lancer un jeu de dés, intitulé "Headrack", le cri poussé par les mecs de la street lorsqu'ils font un "4-5-6", la plus forte combinaison du jeu. Pour l'occasion, le boss de G-Unit a fait en sorte de faire rentrer le Cee-Lo sur les tables de jeu les plus prestigieuses des casinos de Vegas, lui donnant ainsi une existence réelle pour les "gamblers", même ceux ne venant pas de la rue.

Le principe est simple : vous devez lancer vos 3 dés et faire de meilleures combinaisons que la banque, tout en pariant de l'argent évidemment. Un "business move" intelligent de plus à mettre sur le compte de 50 Cent, qui a déclaré sur le sujet qu'il souhaitait rendre hommage à la culture :

Pendant une centaine d'années, ce jeu était cantonné au coin de la rue. Désormais, il y a un dealer, une table de jeu, et des sièges, dans de vrais casinos. Les mêmes dés, mais un nouveau terrain.

Il est vrai que dans de nombreux cas, le Cee-Lo se jouait à même le sol : les gars d'Harlem n'avaient pas les moyens ni l'envie d'investir dans des tables de jeu. Bref, encore un sacré clin d'œil de Fifty à la rue, et son jeu "Headcrack" sera lancé à partir du 29 septembre. Pas de prix annoncé pour le moment, mais ça fait vraiment partie des objets de collection pour lesquels on pourrait craquer !