Par Remi Gene

Les Emmy Awards 2026 ont eu lieu ce weekend, le 5 septembre. Et la cérémonie a couronné deux visages très connus des fans de musique et de rap : Bad Bunny, pour le Super Bowl, et 50 Cent, pour le documentaire sur Diddy.

Les cérémonies de récompenses autour de la musique, c'est terminé pour 2026. Mais maintenant, c'est au tour de la télévision d'être passée au scanner par des experts, qui décernent des récompenses à ceux qui ont rythmé l'année télévisuelle qui vient de s'écouler. Ce samedi, le 5 septembre, se déroulait la 78ème édition des Emmy Awards. Une cérémonie au terme de laquelle plusieurs artistes ont eux aussi été récompensés, à l'image de 50 Cent, et de Bad Bunny, qui a même battu un record.

Le rappeur/chanteur portoricain avait fait forte impression lors de son spectacle au Super Bowl qui a eu lieu au début de l'année 2026, et qui avait fait beaucoup de bruit en raison de son discours politique évident. Il avait égalé les plus grandes performances d'audience avec son concert de mi-temps, et il a fait de même avec les Emmy Awards : 7 récompenses ont été gagnées par le spectacle, ce qui en fait le plus titré de toute l'histoire du Super Bowl aux Emmy Awards. 7 titres remportés, sur 7 nominations, on peut dire que c'est un carton plein pour Bad Bunny et ses équipes : meilleure show de variété en direct, meilleure réalisation, meilleure direction musicale, chorégraphie, meilleur mixage sonore, meilleures lumières, bref, vous l'aurez compris, le concert a mis tout le monde d'accord.

Du côté du rap game, on a aussi 50 Cent qui a été récompensé, pour son documentaire "Sean Combs : The Reckoning" qui a remporté l'Award du meilleur montage pour un programme non fictionnel. Rappelons que le documentaire traite de la chute de Diddy, avec quelques révélations qui n'avaient pas fuité lors du procès. Fifty a même réagi en célébrant sur Instagram et en taclant ses haters, suites aux légères polémique qui ont éclaté après la sortie du docu concernant son objectivité.

Bravo aux deux artistes, qui ont clairement marqué l'année.