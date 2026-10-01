Nas et Zohran Mamdani mettent le hip-hop à l’honneur dans le Bronx

Nas, légende du rap new-yorkais, a uni ses forces avec celles du maire de la ville pour donner une nouvelle impulsion à la scène hip-hop de NYC !

On savait que Mamdani était fan de rap et de culture hip-hop, mais on ne se doutait pas que c'étais à ce point ! Le hip-hop new-yorkais franchit une nouvelle étape. Le rappeur Nas et le maire de New York Zohran Mamdani se sont retrouvés autour d’un projet inédit : la Bronx School of Hip-Hop, une école publique qui place la culture hip-hop au cœur de l’éducation.

Dans un documentaire diffusé par la ville de New York, les deux hommes évoquent l’histoire, le présent et surtout l’avenir du hip-hop dans la ville qui a vu naître cette culture. Pour Zohran Mamdani, New York ne doit pas seulement revendiquer son statut de berceau du hip-hop : la ville doit également continuer à être un lieu central pour son développement.

Une école publique dédiée au hip-hop

Située dans le quartier de Claremont, dans le Bronx, la Bronx School of Hip-Hop a ouvert ses portes au début du mois de septembre 2026. Présentée comme une première du genre, cette école utilise la culture hip-hop comme support pédagogique pour enseigner des matières traditionnelles comme les mathématiques, les sciences, l’histoire ou encore la littérature.

Pour Jason Reyes, le directeur fondateur de l’établissement, cette initiative représente également une reconnaissance institutionnelle de l’importance de la culture hip-hop et de son influence sur plusieurs générations.

Nas veut donner de nouvelles perspectives aux jeunes

Originaire de Queensbridge, Nas connaît particulièrement bien l’importance de la transmission culturelle à New York. Le rappeur estime que ce type de projet peut offrir aux jeunes de nouvelles perspectives et les aider à éviter certaines erreurs commises par les générations précédentes.

Son implication prend ainsi une dimension symbolique : plusieurs décennies après ses débuts, Nas participe à un projet qui cherche à transmettre aux nouvelles générations les valeurs, l’histoire et la créativité associées au hip-hop.

Mamdani et Nas parlent de l’avenir du hip-hop à New York

La rencontre entre Nas et Zohran Mamdani illustre également la place croissante du hip-hop dans les institutions new-yorkaises. Le maire, qui a lui-même rappé sous le pseudonyme Mr. Cardamom, a déjà cité Nas parmi ses rappeurs préférés.

Avec la Bronx School of Hip-Hop, New York cherche donc à connecter l’héritage historique du hip-hop à l’éducation et aux ambitions de sa jeunesse. Une manière de rappeler que, plus de cinquante ans après ses débuts dans le Bronx, la culture hip-hop continue d’évoluer et de s’inscrire au cœur de la vie new-yorkaise.