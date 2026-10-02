SDM : son premier Stade de France sold out, il en annonce un deuxième !

SDM va faire le doublé : il a déjà sold out son premier concert au Stade de France en quelques heures, il en annonce donc un deuxième dans la foulée !

Les amateurs de rap français vont vraiment bien manger en 2027 : 4 des plus gros visages de la scène rap FR vont se produire dans la plus grande salle de concert du pays : le Stade de France, et ses 80 000 places minimum (en général, on tourne plutôt autour de 90 000 en configuration concert). Kaaris, Niska, SCH, et SDM, le dernier arrivé, qui vient d'ailleurs de sold out son premier concert dans l'enceinte mythique en quelques heures. Par conséquent, il a décidé d'annoncer déjà une deuxième date !

La billetterie pour le Stade de France de SDM ouvrait hier en début de journée. Ocho n'aura mis que quelques heures (entre 1h et 4h30 selon les sources) à écouler les 80 000 places prévues pour son concert du 29 mai 2027. Un beau score, qui montre que sa fanbase est active et mobilisée, et forcément, ça a donné envie au rappeur d'aller encore plus loin. Le rappeur du 92 a décidé de poster une vidéo en story pour remercier ses fans, puis a directement enchaîné sur l'annonce d'une deuxième date au Stade de France, le 30 mai 2027 !

🚨 DEUXIÈME STADE DE FRANCE 🎟️



SDM rajoute une deuxième date au STADE DE FRANCE ! 🤯



Le premier a été rempli en 1h avec +200 000 personnes dans la file d'attente ! 😳



🗓️ 29 et 30 MAI 2027 pic.twitter.com/qw4MyKghos — Rapunchline (@rapunchline) October 1, 2026

La billetterie pour cette deuxième date est visiblement déjà ouverte, mais à l'heure où on écrit ces lignes, il y en a pour environ une bonne heure d'attente, on ne sait donc pas s'il reste encore des places disponibles. On est clairement surpris par l'engouement des fans pour ces deux concerts de SDM au Stade de France, car si on compare sa carrière avec celle des 3 autres artistes rap FR qui vont s'y produire en 2027, Niska, Kaaris et SCH, il est le plus "jeune", celui qui a la carrière la plus récente, la moins longue.

Cependant, SDM a été triple disque de platine à chacun de ses 3 albums sortis, ce qui est bien la preuve qu'il a une énorme fanbase derrière lui. Un succès logique donc, et on lui souhaite de tout déchirer au Stade de France ! Même si on en connait un qui risque de ne pas le lâcher...