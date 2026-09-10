SDM : il sort un tout nouveau single, "Nzela", pour le jeu vidéo "FC 27"

En retour de vacances, SDM fait plaisir à tous ses fans avec ce nouveau morceau qui sera présent sur la bande-son du prochain "FC 27" (ou FIFA 27 pour les gens à l'ancienne).

C'est la rentrée, et qui dit rentrée, dit aussi retour des petits rituels qu'on aime bien retrouver chaque année. Et parmi tous ces petits rituels, il y en a un qui a une place particulière dans notre cœur : la sortie du nouvel opus du jeu vidéo "FIFA". Un jeu qui a d'ailleurs changé de nom ces dernières années en FC 27, pour une sombre histoire de droits, et qui sera donc de retour officiellement le 25 septembre prochain. Et si on ne sait pas trop encore à quoi ça va ressembler, on sait en revanche que SDM y a placé un morceau pour la bande son du jeu, intitulé "Nzela".

On le sait, la bande son des jeux de football est un aspect hyper important, car ce sont des morceaux qu'on entend très, très souvent : avant de lancer chaque match, à chaque fois qu'on ouvre un menu dans le jeu, c'est même un des aspects les plus importants. Et ça offre aussi à certains artistes une visibilité assez folle puisque des millions d'exemplaires du jeu s'écoulent chaque année. Pour FC 27, SDM a donc fait le choix d'un morceau très ouvert, très mainstream, avec pas mal de mélo, une instru légèrement dansante, pas trop agressive.

Pas forcément le genre de titre qui va profondément marquer les esprits, mais parfait pour un morceau d'ambiance, qui passe en fond sonore sans trop agresser l'oreille. En soit, le son de SDM s'inscrit parfaitement dans la DA des bandes originales des jeux Fifa ou FC récemment. Mais ce n'est pas avec ça qu'il marquera l'histoire !