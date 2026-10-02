Kaaris va être jugé pour de prétendues injures à caractère homophobe qui seraient présentes dans "Zoo", et son procès vient d'être repoussé à mai 2027.

On le sait, dans le rap "faire du sale", c'est la règle. Et depuis que le courant qu'on appelle le "rap hardcore" est apparu en France (à l'époque de Tandem, LIM, Despo,...), les artistes rivalisent d'ingéniosité pour choquer avec des punchlines particulièrement imagées et provocantes. Bien souvent, quand les gens hors du milieu rap découvrent ces lyrics, ça se termine en procès, et c'est exactement ce qui arrive à Kaaris en ce moment, lui qui va finir par passer devant la justice en mai 2027, pour des propos prétendument homophobes prononcés dans son titre culte, "Zoo".

D'après un article du Parisien, plusieurs associations de défense des personnes LGBT, dont Mousse et Stop Homophobie, ont décidé de porter plainte contre Kaaris, pour deux punchlines contenues dans son morceau "Zoo", sorti en 2013 : "J'encule Brandon et Dylan, si ces PD crament au napalm, j'veux la palme". Les associations ont saisi le tribunal en invoquant des "injures publiques envers un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle, et de provocations publiques à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle".

Si on prend la phrase telle qu'elle est, effectivement, Riska va avoir du mal à s'en sortir devant un tribunal : c'est homophobe, et en France, l'homophobie est un délit. Toutefois, s'il argumente intelligemment, il peut s'en sortir, en mettant en avant le fait qu'enculer Brandon et Dylan, c'est un acte assez gay finalement, et que la deuxième partie de la phrase peut aussi laisser penser qu'il s'adresse à la concurrence, qu'il veut éliminer/brûler au napalm. Un peu comme quand Jul rappait "te déshabille pas j'vais te violer" dans son célèbre titre "Cross Volé" : personne ne pensait sérieusement qu'il incitait à violer des femmes. Même si, clairement, ce ne sont pas les meilleurs phases de l'histoire du rap français, ni même de leurs carrières respectives.

L'affaire sera jugée par le tribunal correctionnel de Paris en mai 2027, d'ici là, on conseille au rappeur de Sevran de bien préparer sa défense. Et on espère que ça ne l'empêchera pas de chanter "Zoo" au Stade de France.