Kaaris a fait une annonce qui a mis le feu aux réseaux sociaux : il se produira au Stade de France pour la première fois de sa carrière, le 22 mai 2027 !

Il est l'un des rappeurs qui ont fait le plus de bruit en 2026 : Kaaris est venu rappelé à tout le monde qu'il était encore le détenteur du trône dans le créneau du rap hardcore, celui rempli de punchlines bien crades et d'attitude hyper agressive. Avec "Byakugan", il a remis le rap pur et dur, sans mélo, sans concessions, au centre des débats. Et le rappeur de Sevran veut désormais marquer encore plus les esprits : il vient d'annoncer le tout premier concert au Stade de France de sa carrière.

L'annonce est arrivée par surprise, alors que personne ne s'y attendait vraiment puisque ça fait désormais plusieurs semaines que Kaaris se tient tranquille, après avoir traumatisé tout le monde avec son album "Byakugan" sorti en juin dernier. Mais hier soir, le sevranais a posté une vidéo d'environ 1min30 avec une voix pitchée bien sombre, bien démoniaque, qui retrace le parcours de Riska dans le rap français, en lui rendant sa couronne de rappeur hardcore, avant d'enchainer, donc, sur l'annonce officielle : le "premier et le dernier concert de rap hardcore", quasiment à domicile, puisque le Stade de France est dans le 93. Tout ça, ça se passe le 22 mai 2027.

Une date à marquer dans votre agenda ! On risque de bien manger niveau concerts au Stade de France dans le rap français, puisque d'un côté on a cette annonce de Kaaris, mais on a aussi un concert de SCH prévu dans l'enceinte mythique, mais aussi Niska, et un concert de SDM pourrait aussi bientôt être annoncé également. La billetterie pour Kaaris ouvre le lundi 28 septembre à partir de 10h du matin, on vous conseille d'être vifs, ça risque de partir vite !