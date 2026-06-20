Le retour de Kaaris était très attendu et les chiffres semblent confirmer l'engouement autour du projet. Une semaine après sa sortie, BYAKUGAN affiche 11 812 ventes, un score qui permet au rappeur de Sevran de signer l'un de ses meilleurs démarrages de ces dernières années.

Un retour aux fondamentaux qui séduit le public

Disponible depuis le 12 juin, BYAKUGAN marque le grand retour de Kaaris à un rap plus brut, plus sombre et plus agressif. Avec cette mixtape de 14 titres, le Dozo s'éloigne volontairement des tendances actuelles pour remettre le kickage au centre du jeu.

Dès les premiers jours d'exploitation, les signaux étaient encourageants porté à la fois par le streaming et par une forte mobilisation du public sur les formats physiques.

Au terme de sa première semaine complète, BYAKUGAN atteint finalement 11 812 ventes, confirmant que la fanbase de Kaaris reste particulièrement fidèle malgré les années qui passent.

Le Dozo répond sur le terrain musical

Depuis plusieurs années, Kaaris est constamment comparé à son classique Or Noir, un album qui a profondément marqué l'histoire du rap français. Chaque nouvelle sortie est ainsi scrutée à travers ce prisme, parfois au détriment de ses projets plus récents.

Avec BYAKUGAN, le rappeur de Sevran semble avoir choisi de revenir à ce qui a fait sa force : des productions sombres, des textes incisifs et une énergie presque guerrière. Des morceaux comme Le Sevranais, Huracan ou encore Deuxième Prime ont particulièrement retenu l'attention des auditeurs.

Cette approche plus radicale a rapidement trouvé son public, notamment auprès des amateurs de rap de rue qui réclamaient depuis longtemps un retour à l'ADN originel de Kaaris.

Une performance encourageante dans un marché compliqué

Dans un contexte où les ventes d'albums deviennent de plus en plus difficiles à générer, dépasser les 11 000 exemplaires dès la première semaine reste une performance notable. D'autant plus pour un projet qui ne repose ni sur une stratégie TikTok agressive ni sur une multitude de tubes calibrés pour les playlists.

Ce démarrage confirme également que Kaaris conserve une place à part dans le paysage du rap français. Plus de dix ans après l'explosion d'Or Noir, le rappeur continue de fédérer un public solide autour de son univers.

Un nouveau souffle pour Kaaris ?

Ces chiffres viennent renforcer le sentiment partagé par de nombreux fans depuis la sortie du projet : Kaaris semble avoir retrouvé une partie de la rage et de l'inspiration qui ont construit sa légende.

Si BYAKUGAN n'a pas vocation à reproduire l'impact historique d'Or Noir, cette première semaine démontre que le Dozo reste une valeur sûre du rap français. Et avec 11 812 ventes au compteur dès son lancement, le message est clair : Kaaris est loin d'avoir dit son dernier mot.