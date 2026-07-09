Kaaris traumatise le rap français avec "Van Halen"

Kaaris continue sur la lancée de son projet "Byakugan", en dévoilant aujourd'hui le clip de "Van Halen", extrait de sa mixtape.

C'est au moment où presque plus personne ne l'attendait que Kaaris a décidé de retourner une fois de plus le rap français, avec son projet "Byakugan" qui a plutôt bien marché. Le rappeur de Sevran a fait de très bons chiffres, et les critiques sont très positives, on le retrouve donc cette semaine avec le clip du morceau "Van Halen", extrait de sa mixtape. Un titre bien agressif, et pour le clip, on retrouve le Dozo dans une sorte de forêt, en train d'enterrer un corps, ou de déterrer les outils, on ne sait pas trop, avec également pas mal d'images d'astéroïdes, en référence à la ceinture de Van Allen.