Gazo et La Mano 1.9 à l'affiche du film d'horreur "Kraken" !

Deux rappeurs français s'attaquent au cinéma d'horreur : Gazo et La Mano 1.9 vont se retrouver à l'affiche du film

Les passages du rap français vers le cinéma sont de plus en plus fréquents, et on s'en félicite. Ça donne parfois des films pas forcément mémorables, mais parfois, on a aussi droit à de vraies belles performances : Fianso, Nekfeu, Sadek, Kery James, et bien d'autres encore, on a pu voir que ça a fait de plutôt bons films ces dernières années. Mais aujourd'hui, tout va encore plus vite, et les rappeurs passent de plus en plus vite d'un monde à l'autre. A l'image de La Mano 1.9 ou Gazo, qui seront à l'affiche d'un film d'horreur intitulé "Kraken".

Surprenant, car si on remonte encore 5 ou 6 ans en arrière, les deux rappeurs étaient quasiment des anonymes, mais ils ont tous les deux connu une ascension fulgurante avec d'énormes succès à la clé. Résultat : ils sont maintenant suffisamment identifiés par le public pour que des producteurs de films choisissent de les intégrer au casting de "Kraken". Un film qui semble contenir tous les ingrédients classiques d'un film d'horreur, à quelques détails près, le fait que l'intrigue semble se dérouler dans une cité, ce qui n'est pas commun.

On sait que le film sortira le 30 septembre en France, et une première bande-annonce a également été dévoilée, dans laquelle on voit d'ailleurs les deux rappeurs, dans un univers flippant et inquiétant. Gazo et La Mano 1.9 semblent décidés à rentrer dans une tour qui semble "hantée" par un mal mystérieux, mais évidemment, ça ne se passe pas comme prévu. Franchement, pour un film d'horreur français, ça a l'air bien filmé, on va surveiller ça avec attention !