Ronisia fait monter la température avec La Mano 1.9 sur "Shawty"

Ronisia fait monter la température avec La Mano 1.9 sur "Shawty"

Ronisia passe encore un cap, en s'envolant vers les sonorités américaines du RnB des années 2000/2010, avec La Mano 1.9 sur son nouveau titre "Shawty".

Ronisia est désormais une artiste bien installée sur la scène française, et même internationale, puisqu'elle est très écoutée dans de nombreux pays d'Afrique. Auréolée de ce statut de star, la chanteuse vient de dévoiler son tout nouveau single, "Shawty". Un feat au casting surprenant puisqu'on la retrouve avec La Mano 1.9, dont l'univers est à la base radicalement opposé. Mais le rappeur s'y fond bien, quant à Ronisia, elle est tout en sensualité, avec la voix qui nous rappelle les artistes RnB des années 2000/2010, on valide ! Et vous ?

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