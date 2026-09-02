Lil Durk : deux nouveaux témoins le relient directement au complot visant Quando Rondo

Par Remi Gene

Les choses semblent aller de pire en pire pour Lil Durk, avec des témoins qui se succèdent à la barre pour le relier à la tentative de meurtre sur Quando Rondo qui avait eu lieu en 2022 à Los Angeles.

Ça commence vraiment à sentir mauvais du côté de Chicago pour Lil Durk. Le rappeur, tête d'affiche de la scène rap US de sa ville, un des leaders de la drill made in "Chiraq", se retrouve devant la justice qui l'accuse d'avoir commandité des meurtres, notamment celui de Quano Rondo, en représailles à la mort de King Von. Un meurtre qui a échoué, mais qui avait quand même abouti sur l'assassinat du cousin de Rondo, "Lul Pab". Après que son ancien pote OTF Jam l'a désigné comme commanditaire devant le tribunal, deux autres témoins viennent s'ajouter à l'accusation.

En ce jour 8 du procès de Lil Durk, c'est Keith "Flack" Jones qui a fait son entrée devant la Cour, ainsi que Kavon "OTF Vonni" Grant, qui se sont succédés à la barre pour désigner Durkio comme étant l'homme à l'origine de l'expédition punitive qui a coûté la vie à "Lul Pab" en 2022. Les deux hommes ont commencé par reconnaître leur implication dans ce meurtre. Mais Flack a également déclaré qu'il avait été invité à se rendre en Californie par Deondre "DeDe" Wilson, qui lui avait dit que Durk leur avait promis 1 millions de dollars pour l'opération.

Il affirme que Lil Durk était la seule personne de leur entourage à disposer de ce genre de sommes, et que même si il n'y avait rien d'explicite qui le liait au meurtre, c'était clair pour tout le monde qu'il était le commanditaire. Flacka déclare également avoir tenté d'approcher Durkio après un concert à Chicago, parce que personne ne l'avait payé pour cette expédition punitive. A ce moment, le rappeur avait promis de l'aider, mais avait critiqué les "shooters" pour avoir raté leur cible, qui était Quando Rondo et pas son cousin "Lul Pab". Durkio a finalement dirigé Flacka vers un autre membre de la nébuleuse OTF, "Boonie Mo", pour être payé, mais la somme d'un million de dollar se serait alors transformée en 10 000 dollars.

Les avocats de Lil Durk ont accusé Flacka d'avoir menti à la barre, en ressortant sa première déclaration faite devant la police, dans laquelle Flacka nie l'implication de Lil Durk dans toute cette affaire. Cependant, il a répondu en disant qu'il avait changé d'avis lorsque les enquêteurs lui ont signalé que s'il était condamné dans cette affaire, il serait séparé complètement de ses enfants.

OTF Vonni, lui, a directement désginé Durk comme étant le commanditaire de la tentative de meurtre en Californie. Il explique avoir rejoint l'entourage de Lil Durk en 2018, puis avoir intégré OTF en 2021, peu de temps avant le meurtre de King Von, dont il était très proche. Les avocats de Durk ont tenté de le discréditer en disant qu'il avait lui-même organisé les représailles contre Rondo et sa team, vu qu'il était proche de Von.

Bref, tout ça est bien moche : des meurtres commandités, des gars pas payés qui décident de se retourner contre leur boss, et des peines de prisons folles qui vont sans doute être prononcées, en bousillant les vies de tout le monde. Le monde des "gangsta", c'est vraiment pas le paradis...