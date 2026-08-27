Par Remi Gene

Les choses commencent à se corser concernant le procès de Lil Durk qui a débuté il y a quelques jours : und es membres de son crew l'a désigné comme ayant participé à un meurtre devant la Cour.

Après de nombreux reports, et une attente de plusieurs années, le très attendu procès Lil Durk a fini par commencer officiellement, le 20 août 2026. Le rappeur était en détention depuis deux ans, dans la perspective d'un procès qui s'est donc ouvert il y a quelques jours seulement. Le rappeur est accusé de plusieurs choses, notamment d'avoir engagé des tueurs pour tirer sur Quando Rondo et son cousin "Lul Pab", qui a été assassiné. Et devant la Cour, Lil Durk a été désigné par un de ses anciens potes comme ayant participé directement à un meurtre.

C'est OTF Jam, un membre du crew de Lil Durk, qui a désigné son ancien boss comme un potentiel meurtrier devant la justice. Jam fait partie des témoins de l'accusation, dont deux auraient passé un accord avec la justice afin de réduire leur peine en échange d'informations sur Lil Durk. Car il paraît clair désormais que l'ancien pionnier de la drill de Chicago est l'objectif principal des procureurs et de l'accusation.

Mercredi, Jam a avoué devant le tribunal qu'il avait participé au meurtre du cousin de Quando Rondo, en représailles au meurtre de King Von, très proche de Lil Durk. Mais OTF Jam a aussi désigné 3 autres participants à cette expédition punitive, Deandre Wilson, David Lindsey, et Lil Durk lui-même. Il aurait également dévoilé des messages d'un groupe de discussion dans lequel Durk semble savoir qu'OTF Jam allait finir par les balancer à la justice.

Les procureurs affirment que Durkio aurait payé Hester, OTF Vonnie, Deandre Wilson, Keith Jones, David Lindsey et Asa Houston, tous proches de la nébuleuse OTF, pour voyager jusqu'en Californie et tuer Quand Rondo. OTF Jam, OTF Vonnie et Keith Jones ont tous les trois plaidé coupable et feront partie des témoins de l'accusation pour tenter de faire tomber Durk, Deandre Wilson et Daivd Lindsey, qui risquent tous la prison à vie s'ils sont reconnus coupable.