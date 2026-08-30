Par La rédaction

Le procès de Lil Durk continue de faire émerger des témoignages particulièrement lourds pour le rappeur de Chicago. Appelé à la barre, Kacey “OTF Jam” Hester, ancien membre de l'entourage de Durk et témoin coopérant de l'accusation, a expliqué pourquoi il avait choisi de parler aux enquêteurs et de témoigner contre son ancien proche.

« Ça me pesait sur la conscience »

Lil Durk est accusé d'avoir participé à un complot visant Quando Rondo, dans un contexte de représailles après la mort de King Von en 2020. Lors d'une fusillade à Los Angeles en août 2022, Quando Rondo avait survécu, mais son cousin Lul Pab avait été tué.

OTF Jam, lui-même impliqué dans cette affaire, a expliqué que la mort de Lul Pab lui pesait sur la conscience. Selon lui, la victime n'aurait jamais dû se retrouver au milieu de ce conflit.

« Je n'ai plus de respect pour lui »

Le témoin a également évoqué sa colère envers Lil Durk. Il estime avoir été impliqué dans une affaire qui ne le concernait pas directement et reproche au rappeur son comportement.

OTF Jam affirme ainsi avoir toujours de l'affection pour Lil Durk, mais ne plus avoir de respect pour lui. Une décision particulièrement lourde dans un milieu où la coopération avec la justice est souvent très mal perçue.

De son côté, Lil Durk continue de plaider non coupable. Sa défense conteste son implication dans l'organisation de l'attaque et cherche notamment à remettre en question la crédibilité des témoins coopérant avec l'accusation.

Le procès se poursuit et pourrait encore réserver plusieurs nouveaux rebondissements.