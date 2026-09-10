Lil Durk : le jury s'est retiré pour délibérer, mais le verdict n'est pas pour tout de suite

Le procès de Lil Durk touche à sa fin, mais le jury s'est retiré pour délibérer et a annoncé qu'il n'y aurait pas de verdict aujourd'hui. Ils demandent des "preuves numériques".

Le procès de Lil Durk continue de s'allonger, et il s'agit probablement là d'un des plus longs feuilletons judiciaires de l'histoire du rap US. Entre le moment où le rappeur a été incarcéré, en attente de son procès, et celui où le procès a effectivement commencé, il s'est déroulé plus de deux ans. Et depuis que le jugement a débuté, on a assisté à de nombreux rebondissements, avec d'anciens proches de Durkio qui l'ont directement désigné comme étant le commanditaire de la tentative d'assassinat sur Quando Rondo. Le jury s'est retiré pour délibérer, mais ça pourrait prendre encore beaucoup de temps.

C'est une procédure classique à laquelle on assiste dans ce procès de Lil Durk, dans lequel il est mis en cause aux côtés de OTF Dede et David Lindsey. Une fois que tous les témoins ont été entendus, que les charges ont été énoncées, le jury se rassemble dans une salle pour rendre son verdict : coupable, ou non coupable. Sauf que cette fois, le jury a exigé plus de preuves numériques à la justice, ainsi que plus de temps pour prendre sa décision.

Les discussions se prolongeront au moins jusqu'à demain (aux Etats-Unis), puisque le jury n'a pas encore reçu la totalité des preuves numériques qu'il demandait. On devrait donc avoir un verdict soit dans la soirée de ce soir, soit demain matin. On rappelle que Lil Durk risque dan ce procès une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, puisque la tentative d'assassinat ratée sur Quando Rondo a débouché sur la mort de son cousin Lul Pab. On est, en tout cas, à quelques heures du dénouement de cette très longue affaire.