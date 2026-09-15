Rim’K participe à la saison 2 de "Qui sera le plus nul ?", le divertissement scolaire présenté par Camille Combal sur TF1.

À l’occasion de sa participation à "Qui sera le plus nul ?" sur TF1, Rim’K s’est confié sur sa scolarité difficile à Vitry-sur-Seine et sa volonté de casser les clichés autour du rap et de l’échec scolaire.

Retour sur les bancs de l’école pour Rim’K. À 47 ans, la figure historique du groupe 113 a participé à la deuxième saison de "Qui sera le plus nul ?", le divertissement présenté par Camille Combal sur TF1. Une expérience qui a ravivé des souvenirs loin d’être agréables pour le rappeur.

"J’ai des souvenirs horribles de l’école", a-t-il confié au Parisien. Rim’K a fréquenté plusieurs établissements scolaires de Vitry-sur-Seine avant de connaître une scolarité difficile et d’être finalement exclu du lycée.

Sa participation à l’émission prend ainsi une dimension particulière. Le principe de "Qui sera le plus nul ?" consiste à confronter des personnalités à différentes épreuves de logique, de culture générale, d’histoire-géographie ou encore de concentration. Les meilleurs quittent progressivement la compétition, tandis que le dernier candidat encore en lice hérite du titre de plus nul.

"On est là pour casser les clichés"

Au-delà du divertissement, Rim’K voit aussi dans sa participation une manière de s’attaquer aux préjugés entourant le rap et les quartiers populaires.

"On est là pour casser les clichés, sortir des sentiers battus", expliquait-il à TF1 Info. Le rappeur estime que musique urbaine, banlieue et échec scolaire restent trop souvent associés.

Rim’K n’est d’ailleurs pas le seul représentant du rap français dans cette deuxième saison. Gradur figure également au casting. Celui-ci a notamment expliqué à TF1 Info avoir été plutôt à l’aise en orthographe, en grammaire et en conjugaison, soulignant l’importance de savoir manier les mots dans son métier de rappeur. Il reconnaît en revanche davantage de difficultés en géographie.

Rim’K a finalement quitté la compétition lors de l’émission diffusée le vendredi 11 septembre, en même temps que Christine Bravo. Une élimination qui, compte tenu des règles inversées du programme, signifie qu’il a évité de se rapprocher du titre de plus nul.