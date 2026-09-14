Meek Mill menace DJ Akademiks, il répond en sortant ses armes à feu

A ceux qui croyaient que DJ Akademiks n'était qu'un clown des médias spécialisés dans le rap US, le DJ vient de lancer un sérieux avertissement à Meek Mill et à tous ceux qui veulent venir chez lui pour régler des comptes.

Depuis plusieurs années, on observe une multiplication de ce qu'on pourrait appeler les "influenceurs rap", ces personnes qui ne sont pas journalistes, mais commentent l'actualité du game de manière régulière et n'hésitent pas à prendre des positions très tranchées pour faire réagir. Si certains sont assez intéressants, avec des points de vue développées et argumentés (big up Nysos, Yanis lerapenmieux,...) d'autres sont clairement là juste pour foutre la merde et créer le buzz, à l'image de DJ Akademiks. Véritable passionné de rap, c'est surtout un amateur de potins en tous genres, ce qui lui rapporte pas mal de clashs et d'emmerdes, comme avec Meek Mill en ce moment.

Sauf que l'affaire a pris un tournant inattendu. Alors qu'il commente depuis de longues semaines l'actualité juridique de Lil Durk, Meek Mill a décidé de l'allumer, en disant que sur ses podcasts, DJ Akademiks laissait bien trop la parole à des imposteurs comme 6ix9ine. Tout ça aurait pu s'arrêter là, sauf que le rappeur de Philadelphie a multiplié les insultes envers le podcasteur, dans plusieurs tweets, mais aussi en vidéo. Il l'accuse notamment de se réjouir des déboires judiciaires des afro-américains, notamment les rappeurs, puisque tout ça nourrit ses podcasts, mais il a aussi incité les gens à leak son adresse sur Internet, en le menaçant notamment de se rendre chez lui pour le monter en l'air.

Mais Akademiks ne s'est pas laissé intimider. Il a lui-même pris la parole sur son stream, pour qualifier Meek Mill de fou du bus qui ne veut pas lâcher l'affaire, parce qu'il a le cœur rempli de haine à cause de sa carrière qui stagne. Et il a surtout publié une vidéo dans laquelle il dévoile son impressionnante collection d'armes, contenant principalement des fusils d'assaut. Voilà qui devrait dissuader même les plus courageux, car il y a clairement de quoi armer une grosse unité d'élite.

Qu'on se le dise, il est podcasteur, il a des casseroles derrière lui, mais DJ Akademiks n'est pas qu'un clown...