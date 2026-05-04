DJ Akademiks détruit Jay-Z : "c'est le Israël du hip-hop..."

DJ Akademiks, qui fait partie des détracteurs de Jay-Z, a poussé un gros coup de gueule contre le rappeur en allant même jusqu'à le comparer à Israël.

On a l'habitude de dire, en parlant du rap US, qu'ils ont chez eux un véritable respect de la culture hip-hop, bâtie par eux-mêmes depuis les années 70. Parce que les nouveaux artistes n'hésitent pas à citer leurs influences, les anciens qui ont pavé la route avant eux. Mais là où on voit qu'ils respectent la culture et la font vivre, c'est lorsqu'il y a des débats, des top 20 et ce genre de choses. Ils s'impliquent à fond pour donner leur avis, parfois un peu trop peut-être, comme DJ Akademiks qui qualifie Jay-Z de "Israël du hip-hop".

Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de Jay-Z, qui a remis sur les plateformes certains de ses morceaux classiques, mais qui fête aussi les 30 ans de son premier album, "Reasonnable Doubt". A cette occasion, plein d'évènements et quelques concerts sont organisés, concerts qui connaissent un énorme succès. Visiblement, tous ces compliments ne font pas plaisir à DJ Akademiks, commentateur bien connu du rap game US, qui s'est lâché lors d'un live :

Jay-Z, c'est l'Israël du hip-hop. Il y a tout un cirque mis en place pour le protéger. On doit être dans l'année du suçage de bite de Jay-Z. C'est le 30ème anniversaire de Reasonnable Doubt... Ils vont faire tout un cirque, en mode "pourquoi est-ce qu'on ne l'apprécie pas encore plus?" Il va arriver en première place de toutes les putain de listes. Est-ce que c'est pas exactement ce qui se passe en ce moment ? Ils vont lui donner des récompenses juste pour lui donner des récompenses...Ils le font déjà avec Kendrick. Tous les moins de 30 ans le regardent de la même manière que ceux qui ont plus de 40 ans. Ils le regardent en disant juste "c'était un bon rappeur". C'est tout. Cette idée comme quoi ce serait le GOAT, je pense qu'aucun jeune ne le regarde comme ça. Je ne pense pas que Jay-Z soit immortalisé comme Michael Jordan a été immortalisé en tant que numéro 1. Parce que Jay-Z n'est pas le gars avec qui on compare les rappeurs. 2Pac, d'un point de vue artistique, a ce truc. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire "Tu bouges comme Jay-Z".

Pour DJ Akademiks, Jay-Z serait donc un phénomène générationnel, bien moins important que ce qu'on pourrait croire en lisant les médias rap, qui sont assez unanimes concernant la place de Jay-Z dans le Panthéon du hip-hop. D'un autre côté, Akademiks est un des plus grands haters du rap game, et un des plus grands détracteurs de Jay-Z également, et on n'est pas étonnés par sa prise de position. D'ailleurs, ça soulève des questions intéressantes, notamment le fait qu'on compare assez peu les rappeurs à Jay-Z, même si c'est tout de même arrivé à quelques reprises. Notamment en France, pour Booba, qu'on a parfois qualifié de "Jay-Z français".

Le parallèle entre Jay-Z et Michael Jordan est assez parlant, même si là encore, vous pouvez trouver des gens qui pensent que Jordan n'est pas le GOAT de la NBA, il n'est donc pas si incontestable que ça. En ce qui concerne Jigga, beaucoup continuent à l'opposer à Nas, qu'ils jugent meilleur et plus marquant dans l'histoire du rap. Ce qui est certain, c'est que tous ces débats contribuent à faire vivre la culture hip-hop !