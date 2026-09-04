Par Remi N

Quelques mois à peine après la sortie de sa trilogie autour de "Iceman", Drake est déjà de retour avec un nouveau projet, "Fear Of Missing Out", qu'il présentera en live sur Youtube.

Drake a clairement répondu aux attentes des fans en 2026, en sortant non pas un, mais trois albums solo le même jour. Résultat : il a littéralement dominé les charts de cette première moitié d'année 2026 avec des scores hallucinants si on les compares à ceux de la concurrence. Attendu au tournant après sa défaite lors du clash contre Kendrick Lamar, il a plus ou moins repris sa couronne, même s'il est moins "dominant" qu'avant dans le rap US. Mais il n'est pas encore rassasié : il a vient d'annoncer la date de sortie de son prochain projet, "Fear Of Missing Out".

Quatre mois après "ICEMAN" et sa trilogie, Drake est donc déjà de retour avec un nouveau projet, qui sera sans doute un album, d'après plusieurs médias américains comme HotNewHipHop ou Billboard. Le rappeur canadien a même annoncé la date de sortie via son compte Instagram : rendez-vous le 15 septembre pour découvrir tout ça. Et dans son poste, il donne également rendez-vous à ses fans sur Youtube. D'après plusieurs sources américaines, l'album sera présenté en live sur Youtube, lors d'un stream qui aura lieu le même jour.

Certains fans assurent tout de même qu'il ne s'agirait pas d'un album, mais d'une tournée, l'information est donc à prendre avec des pincettes. Par contre, ça marque clairement un tournant dans la stratégie de communication de Drake : habitué à la plateforme Kick, où on le voyait souvent en compagnie d'Adin Ross, le canadien a donc changé de média, puisque ce nouveau projet sera présenté sur Youtube.

Ce sont sans doute les différents scandales liés à la plateforme, fondée par les créateurs de Stake (casinos en ligne), qui l'ont poussé à faire de changement.