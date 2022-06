Une très belle performance.

C'est peut-être le titre qui a précipité la chute de Migos. Quavo et Takeoff ont formé un duo, "Unc et Phew" et lancé le titre "Lobby Boy", un gros gros morceau. Résultat, ils ont été invités par le show allemand Colors pour performer en live avec ce titre. Et franchement, ça vaut toujours autant le coup.