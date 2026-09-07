Fianso débarque au ZEvent pour un "Rentre dans le Cercle" spécial streamers

Par Remi Gene

La dixième et dernière édition du ZEvent s'est achevée hier soir, et on aura quand même vu de très belles choses pendant ces trois jours, notamment Fianso qui est venu nous divertir avec un "Rentre dans le Cercle" spécial streamers, au niveau surprenant.

On a assisté à un moment historique dans l'histoire du streaming : ce weekend avait lieu la dixième et dernière édition du ZEvent, qui s'est achevée dans la nuit du 6 au 7 septembre. Une édition de tous les records, puisque plus de 32 millions d'euros ont été récoltés grâce aux dons, et qu'un nombre incalculable de créateurs de contenus étaient présents sur place pour l'évènement. Trois jours d'énorme bordel, comme l'évènement nous y a habitué, avec des moments de malaise, des moments de grâce, mais surtout beaucoup de joie. Et on a même eu droit à la présence de Fianso !

Le rappeur du 93 n'était pourtant pas prévu parmi les artistes qui ont donné un concert lors de l'évènement. Un concert avec Bigflo & Oli, Gazo et Favê, qui avait eu lieu en tout d'ébut de ZEvent, mais Fianso n'était donc pas là pour ça. L'artiste est carrément devenu le sujet d'un donation goal : si un streamer (probablement Byilhan) réunissait 150 000 euros dans sa cagnotte, il ramenait Fianso pour un "Rentre dans le Cercle" spécial streamers. Et comme il a bien dépassé cette somme, on a donc eu droit à un épisode inédit et un peu surprenant de "Rentre dans le Cercle". Qu'on se le dise, le niveau était un peu inégal, mais il y avait une bonne ambiance.

Ce n'était cependant pas la seule chose faite par Sofiane pendant l'évènement, lui qui est finalement passé sur les chaînes de plusieurs créateurs de contenu. Il a répondu à plusieurs questions, participé à faire monter les enchères lors de certaines tombola (notamment celle avec le disque de diamant de Drill FR 4), et a fini par faire une reprise très "rock'n'roll" de son tube "Tout le monde s'en fout" accompagné par McFly à la guitare.

On ne va pas vous mentir, on trouve la performance très étrange. Mais il y a de l'énergie, de la bonne humeur, des rencontres inattendues, bref, ce ZEvent 2026 était définitivement un bon moment.