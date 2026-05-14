Fianso a fait les choses en grand pour l'épisode 3 de Rentre dans le Cercle !

Avec le Rat Luciano, JKSN , 2L , Missan, Yamine et Mous-K

Le moins qu’on puisse dire, c’est que Fianso ne déçoit jamais. Alors que la saison 4 de Rentre dans le Cercle bat actuellement son plein, ce troisième épisode était attendu comme un énorme rendez-vous par les amateurs de rap français et de freestyles. Et franchement ? Le casting et les performances ont largement été à la hauteur des attentes.

Après deux premiers épisodes déjà solides, ce nouvel opus avait tout du banger absolu. Dès les premières minutes, l’ambiance était donnée avec une série d’invités particulièrement lourds. Parmi eux, la légende marseillaise Rat Luciano a une nouvelle fois prouvé pourquoi il reste l’un des véritables pionniers du rap français. Avec son aisance légendaire et son vécu dans chaque phase, il a littéralement découpé la prod.

Autre grosse performance remarquée : Mous-K, qui a démontré toute l’étendue de son talent sur une instrumentale très Boom Bap, avec une technique et une énergie qui ont marqué les spectateurs. De son côté, Missan a représenté Marseille avec beaucoup de maîtrise et de personnalité.

La révélation 2L a également répondu présente. L’ancienne favorite de Nouvelle École a encore montré pourquoi elle est autant appréciée par le public, avec une prestation solide et pleine de caractère.

Dans un autre registre, JKSN est arrivé blessé… mais cela ne l’a absolument pas empêché de faire parler la poudre. Le rappeur du 93 a livré un freestyle intense pour représenter son département avec fierté.

Et forcément, impossible de ne pas parler de Yamine, venu spécialement depuis Vénissieux pour tout casser. Une prestation remarquée qui permet aussi de mettre Lyon sur la carte dans cette saison de Rentre dans le Cercle.

Mais la grosse surprise de cet épisode reste sans doute la présence de Passi. Présent en guest, le membre emblématique du Ministère A.M.E.R. a improvisé un couplet à la dernière minute pour rappeler à tout le monde pourquoi il est considéré comme une véritable légende du rap français.

Avec ce troisième épisode, Fianso a clairement placé la barre très haut. Entre les générations représentées, les styles différents et l’énergie dégagée tout au long du show, cette nouvelle saison de Rentre dans le Cercle confirme encore une fois son statut de rendez-vous incontournable pour les amoureux de freestyle et de rap français.