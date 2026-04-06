Mous-K et Gazo découpent dans "Life"

Connexion bien sombre entre Mous-K et Gazo qui viennent de sortir le clip de "Life", dont le tournage a été mouvementé !

On ne parlait que d'eux ces dernières semaines : Mous-K et Gazo ont tourné le clip de" Life", et entre les flics qui essaient d'interrompre le bail, ou les gros teh qui s'allument dans l'avion, on peut dire que les deux rappeurs ont fait le buzz. Est-ce que ça valait le coup ? Au vu de la version finale du clip, et du morceau en général, on serait tentés de dire que oui. Les deux rappeurs nous livrent un morceau bien sombre, pas de mélo, que du kickage, à base d'egotrip et d'histoires de rue, bref, un sans faute ! On vous laisse vérifier ci-dessous.