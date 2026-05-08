Kodak Black placé en détention pour trafic de drogue en Floride

Nouveau déboire judiciaire pour Kodak Black, qui se retrouve accusé de trafic de drogue en Floride. Une accusation pour laquelle il a été placé en détention mercredi.

On le sait depuis un moment, Kodak Black n'est pas au top de sa forme et ça fait plusieurs mois que ça dure. Le "Project Baby" a bien grandi, et ses problèmes d'addiction ont malheureusement grandi avec lui. Il reste un des meilleurs rappeurs de sa génération (le meilleur?), mais ses démons semblent avoir pris le dessus depuis sa dernière incarcération. Donc forcément, quand on apprend comme aujourd'hui qu'il est de retour derrière les barreaux, soupçonné d'avoir participé à un trafic de drogue en Floride, on est un peu inquiets pour lui.

Car c'est en effet l'information relayée par TMZ : Kodak Black a été placé en détention mercredi soir dans le Comté d'Orange, en Floride, car il serait relié à un trafic de MDMA, qui est le principe actif de l'ecstasy. Dans une déclaration faite au média américain, l'avocat du rappeur explique que cette arrestation fait suite à une perquisition dans un véhicule en novembre 2025. Perquisition pendant laquelle un sac renfermant pas mal de choses a été découvert : des pilules de MDMA, mais aussi une bouteille de sirop pour la toux, sur laquelle figuraient les empreintes de l'artiste.

L'avocat qualifie donc le dossier de vide, et les accusations, de "faibles", et explique que Kodak Black s'est surtout fait arrêter en raison de son passif avec les substances, alors qu'il n'était pas présent dans le véhicule lors de la perquisition. Mais ses empreintes sur une bouteille de lean (parce que bon le sirop pour la toux, on sait tous ce que ça veut dire) suffisent à l'incriminer dans cette histoire. L'avocat du rappeur est certain qu'il arrivera très vite à faire sortir son client de détention, et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Car la taule, ça ne semble vraiment pas lui réussir...