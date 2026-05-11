"Team Jul", le documentaire sur l'OVNI diffusé aujourd'hui sur France 4

Pour la première fois dans l'histoire de la télévision, un documentaire va être consacré à Jul et aux rapports entre l'artiste et ses fans.

Après une année 2025 monstrueuse, rythmée notamment par un concert monstrueux au Stade de France, Jul s'apprête à remettre le couvert en 2026. Nouveaux concerts au Stade de France, un autre au Vélodrome, et surtout, un nouvel album "Oubliez-moi", dont la sortie est prévue pour ce vendredi 15 mai. Un rythme hallucinant pour l'artiste, qui n'a jamais connu de baisse de régime depuis le début de sa carrière, en 2013. Et ça, il le doit également à la fidélité et l'implication de la célèbre "Team Jul", qui va avoir droit à son documentaire sur France 4 !

Un documentaire baptisé "Team Jul" va en effet être diffusé ce soir à partir de 21h sur France 4. C'est la première fois qu'une chaîne du service public consacre un documentaire au rappeur marseillais, même si pour le coup, l'angle choisi par le réalisateur Anthony Igoulen est assez original. Le film se concentre sur l'ascension du phénomène marseillais, mais aussi à travers le regard de ceux qui le suivent, les fans, la fameuse "Team Jul". Le docu va également s'attarder sur la manière dont il a "révolutionné les codes" de l'industrie musicale, via ses réseaux sociaux (Snap et Insta) qui ont créé une véritable proximité avec ses fans.

Un timing parfait de la part de France 4, qui diffuse donc ce documentaire la même semaine où Jul décide de sortir son album et monte sur la scène du Stade de France. On risque d'entendre beaucoup parler du J dans les prochains jours !