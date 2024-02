C'est un clip bien rythmé !

Tyga joue au chercheur et au scientifique dans son nouveau clip "Sensei". Dans la video, on voit le rappeur dans un laboratoire en train de manipuler des matériels comme s’il est en pleine intervention chirurgicale. Il est entouré de femmes en coupe chinoise attendant que les ordres de leur maitre. Des femmes qu’il a lui même créées grâce à ses recherches et son expertise. Plus loin dans le clip, il semble vivre une vie tout à fait normale en compagnie de ces femmes qui dansent avec lui.