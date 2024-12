Tyga fait son retour avec "Slave"

Le rappeur revient au base avec une prod nostalgique des années 2000

Tyga frappe fort une fois de plus avec son dernier morceau, "Slave", qui nous replonge directement dans l'ambiance des années 2000. Pour ce titre, le rappeur californien est revenu aux bases, avec un son qui mélange habilement nostalgie et modernité.

Le choix du titre "Slave" n’est pas anodin, car le morceau rend hommage à la célèbre chanson de Britney Spears, "I'm a Slave 4 U", en reprenant son refrain iconique. Un clin d'œil subtil mais percutant qui ajoute une touche de pop culture à ce morceau taillé pour les fans de rap et de R&B.

Avec son flow nonchalant et maîtrisé, Tyga prouve une fois de plus qu’il est toujours une figure incontournable du rap game. Ce titre, à la fois rétro et actuel, a de quoi séduire les amateurs de bonnes vibes et mérite largement sa place dans toutes les playlists.

Bref, Tyga confirme qu'il est toujours aussi à l’aise pour marquer les esprits, et "Slave" en est une nouvelle preuve éclatante. À écouter sans modération !