Sofiane annonce le retour de "Rentre dans le cercle" dès demain !

Fianso a enfin fait la grande annonce que tout le monde attendait : le retour de sa célèbre émission "Rentre dans le cercle" aura lieu cette semaine.

2026 va être une année très chargée pour le rap français, avec pas mal de grosses actualités à venir. Pour commencer, on a la cérémonie des Flammes qui se déroulera dans quelques jours à La Seine Musicale, le jeudi 23 avril. Mais on a aussi des concerts au Stade de France programmés pour plusieurs rappeurs, ainsi que Fianso, qui s'apprête à tirer sa révérence en mettant officiellement fin à sa carrière. Mais pas avant d'avoir animé pour une dernière fois sa célèbre émission "Rentre dans le cercle", qui sera de retour demain !

C'est probablement la plus grosse actualité de la journée, et une des plus grosses de la semaine concernant le rap français : l'émission "Rentre dans le cercle", dont le retour était prévu pour le mois d'avril, va revenir dès demain, mercredi 22 avril, avec une diffusion programmée à 18h. C'est Fianso lui-même qui a fait l'annonce via ses réseaux sociaux, dans une vidéo qui met un peu des frissons puisqu'on y entend la célèbre instru qui servait de jingle à l'émission, et ça rappelle pas mal de souvenirs.

On n'a aucune information concernant le casting de cette nouvelle édition de "Rentre dans le cercle", mais on fait confiance à Sofiane pour nous concocter une liste d'invités de qualité. Car on a bien besoin de voir des freestyleurs de qualité, qui ne se contentent pas de ressortir des couplets de morceaux déjà connus, et sont prêts à proposer du contenu pour mettre des baffes au micro.