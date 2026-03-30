A$AP Rocky et Rihanna aperçus en France : vont-ils s'installer chez nous ?

Alors qu'on a beaucoup parlé d'A$AP Rocky et de Rihanna ces dernières semaines, le couple a justement été aperçu en France, à Epinal, et ça a déclenché les rumeurs les plus folles.

Le couple formé par Rihanna et A$AP Rocky a beaucoup fait parler de lui ces dernières semaines, et pas uniquement pour des raisons joyeuses. Du côté de Rocky, ça se passe plutôt bien, entre son album "Don't Be Dumb" dont la suite va bientôt sortir, et sa campagne très classe avec Ray-Ban. Côté Riri, en revanche, c'est plus mitigé : des produits Fenty rappelés, et elle a été visée par une fusillade à son domicile, en présence de ses enfants. Tout ça a peut-être un lien avec le fait que le couple a été aperçu en France, à Epinal, la semaine dernière.

Ce n'est pas si souvent qu'on a l'occasion d'apercevoir un couple de stars ailleurs qu'à Paris, et le samedi 21 mars, A$AP Rocky et Rihanna ont été vus à la gare d'Epinal, ville de 32 000 habitants située dans les Vosges. Un fan s'est même arrêté pour immortaliser l'instant aux côtés de Rihanna, et on imagine qu'A$AP Rocky, lui, n'avait pas spécialement envie de se prêter au jeu. Plusieurs vigiles entouraient apparemment les deux stars, et aucune information n'a été communiquée quant au motif de la visite.

Cependant, plusieurs théories ont vu le jour, notamment une relayée par le maire de la ville, qui affirme que la famille est intéressée par une immense villa sur les hauteurs d'Epinal. On peut comprendre cette envie de déménager, puisque la famille vient donc d'être visée par une fusillade. Et en vrai, on doit avouer qu'on kifferait avoir A$AP Rocky et Rihanna en France, ce serait la classe !