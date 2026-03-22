A$AP Rocky : la suite de "Don't be dumb" arrive très bientôt

Alors que le game a eu à peine le temps de se remettre du premier volume de "Don't Be Dumb", A$AP Rocky s'apprête à remettre le couvert avec la suite du projet, qui arrive prochainement.

On a eu un peu de mouvement dans le rap US en ce début d'année 2025. On aura notamment pu écouter un bel album de Baby Keem, et aussi être hypés par toutes les annonces autour des projets de Kanye West, qui arrivent bientôt, ou de l'album de Future. Mais l'album qui aura le plus fait parler, c'est "Don't Be Dumb", d'A$AP Rocky. Pas le plus gros banger de l'histoire, mais un disque honnête et solide, cohérent et surprenant, qui signe un retour réussi pour le new-yorkais. Et il ne compte pas s'arrêter là, puisqu'une suite/version deluxe vient d'être annoncée !

"Don't Be Dumb" est sorti au milieu du mois de janvier 2026, et quelques jours après la sortie de l'album, A£AP Rocky s'était fendu d'un tweet assez révélateur : "Disc 1 was for me", Disc 2 will be for the fan". Ce qui veut dire qu'il y aura donc un "disc 2", et on a justement des nouvelles de cette "deuxième partie", qui semble être pensée comme une "réédition deluxe". Des nouvelles données par le label AWGE fondé par Rocky lui-même :

La tracklist du disque 2 est terminée. On bosse sur les clips en ce moment.

La réédition / édition deluxe n'arrivera donc pas seule, A$AP Rocky compte bien appuyer tout ça par la sortie de nouveaux clips. On espère qu'il s'agira quasiment d'un deuxième album complet, ce qui serait une belle preuve de générosité de la part du rappeur après toutes ces années d'absence (8 ans). Pas beaucoup plus d'informations sur le projet, mais d'après certaines rumeurs, il pourrait voir le jour en mai 2026, on vous tient au courant !