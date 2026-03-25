Gims en garde à vue pour blanchiment d'argent en bande organisée

Gims a été placé en garde à vue dès son arrivée à l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle pour des soupçons de blanchiment d'argent en bande organisée.

Il avait dominé de la tête et des épaules l'année 2025, signant une année record dans l'histoire du rap français, même si oui, Gims n'est plus vraiment un rappeur et que la plupart de ses tubes sont chantés. Mais visiblement, l'année 2026 commence de manière beaucoup moins agréable pour l'ancien leader de la Sexion d'Assaut : Meugi a été placé en garde à vue dans une sombre histoire de blanchiment d'argent en bande organisée, et les accusations ont l'air plus que sérieuses.

Les informations nous viennent à la fois de l'AFP et d'Africa Intelligence, le premier média à avoir écrit sur cette affaire. Selon plusieurs sources proches du dossier, Gims a été arrêté lors de son arrivée à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle au moment de passer les douanes, sur une consigne du Parquet National Anticriminalité Organisée, pour un motif de blanchiment d'argent en bande organisée.

On n'a pour le moment pas beaucoup plus de précisions sur les tenants et les aboutissants de cette affaire, d'autant plus que l'avocat de Gims, Maître David-Olivier Kaminski, n'a pas souhaité répondre aux questions de l'AFP, ce qui veut dire que l'affaire a l'air sérieuse. Sinon, il n'aurait eu aucun mal à balayer les accusations d'un revers de la main. Cependant, le fait que les accusations soient graves/sérieuses n'implique pas le fait qu'elles soient vraies, et on rappelle que l'artiste est présumé innocent, et qu'il n'est d'ailleurs même pas mis en examen à notre connaissance pour le moment. Plus d'informations sont à venir !

En tout cas, on en connait un qui risque de bien rire avec cette info...