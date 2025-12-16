Après la déclaration de Gims très relayée à propos de ses 40 millions et de la popularisation du "Gims beat", Booba a décidé de troller son rival sur les réseaux sociaux.

On arrive à la fin de l'année 2025 et lors de la journée d'hier, Gims a fait le buzz en faisant le bilan de son année, en déclarant qu'il aurait notamment amassé environ 40 millions d'euros (sans doute un peu plus, mais faut pas tout déclarer) sur les douze derniers mois. Une vidéo qui a été vue de nombreuses fois, et dans laquelle il parle notamment de sa vision musicale, avec cette volonté d'imposer un "riddim". Booba a décidé de ne pas laisser passer ça, en le trollant sur les réseaux sociaux.

C'est sur Twitter que Booba a décidé de riposter, son terrain de jeu préféré, aux paroles de Gims prononcées lors de son passage sur la chaîne Youtube de Loïc Bourget. Dans la vidéo, on pouvait notamment entendre Meugi dire qu'il était en train d'imposer un riddim, qu'il nomme le Gims Beat, en sous-entendant qu'il était un peu à l'origine de ce type de beat puisqu'il y met son nom. B2O y a répondu en ressortant des extraits vidéos qui nous viennent des musiciens du groupe Zaïko Langa Langa, qui parlaient déjà de ce riddim il y a des décennies.

En légende du tweet, on peut lire : "Apparemment y a débat", comme pour signifier à Gims que le public n'est pas dupe et qu'il sait très bien que Meugi n'est pas à l'origine de ce rythme. Cependant, si on veut être exacts, Gims n'a jamais dit qu'il avait inventé cette rythmique, simplement qu'il l'avait imposée comme sa marque de fabrique. Mais c'est clair qu'appeler ça le "Gims Beat", c'est un peu tendre le bâton pour se faire battre, avec énormément d'ego comme on en a l'habitude avec l'artiste. En tout cas, pour une fois que ça parle vraiment de musique pendant un clash, on est surpris !