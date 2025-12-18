Léna Situations a tenté de faire quelques reproches à Anyme sur son contenu, et visiblement, certains fans du streamer ont poussé le bouchon un peu loin en menaçant l'influenceuse.

Le monde des influenceurs est devenu bien nauséabond depuis plusieurs années. Entre ceux qui essaient de vous vendre des arnaques, ceux qui veulent récupérer des buzz avec lesquels ils n'ont rien à voir, ceux qui ont une attitude complètement hypocrite et sont différents quand les caméras s'éteignent, bref, la liste est longue... Et dans tout ce bordel, il y a Anyme qui a explosé depuis environ un an, en étant ultra-naturel (et en forçant le trait parfois), en faisant et en disant un peu n'importe quoi, comme il le pensait. Visiblement, cette attitude ne plait pas toujours à Lena Situations, qui l'a fait savoir... et se fait désormais menacée de mort.

C'est lors de l'émission Popcorn de cette semaine, que Lena Situations a exprimé son désaccord avec la "ligne éditoriale" de la chaîne d'Anyme. Le streameur essayait d'expliquer ce qui faisait le succès de sa chaîne, mais aussi ce qui faisait de lui un personnage clivant (d'ailleurs, il est en clash avec Booba) !

J’essaye de faire la part des choses entre là où il ne faut pas être con et faire gaffe et des trucs où je le pense sincèrement. S’il y a un truc que je n’aime pas, je dis que je n’aime pas et je m’en fous en vrai. C’est mon avis, et si certains ne sont pas d’accord, je suis ouvert à ça.

Une franchise assez louable de la part du jeune streamer : si ça ne vous plaît pas n'hésitez pas à lui faire savoir, ou même à ne pas le regarder, personne ne vous force. Mais c'est à ce moment que Léna Situations a fait une grimace, et Anyme a souligné el fait qu'elle avait l'air de le juger.

Je ne te juge pas. Je t’en ai déjà parlé : tout ne peut pas être mis sous la casquette “je suis jeune”, ou dire ce que tu penses quand ça affecte d’autres personnes qui n’ont rien demandé.

Le streameur a reconnu qu'il était d'accord, et l'influenceuse en a rajouté une couche, sans jamais parler d'une situation précise, ce qui a visiblement mis les internautes en colère. Bref, un drama un peu éclaté au sol entre deux créateurs de contenu, dont l'un ne réfléchit pas trop (et c'est ce qui fait que les gens l'aiment bien), là où l'autre semble avoir plus tendance à être dans le calcul permanent et le contrôle de son image (et c'est aussi ça qui fait que les gens l'aime bien). Tout aurait pu s'arrêter là, mais il a fallu que certains attardés qui les suivent décident d'envoyer des menaces à Lena Situations à cause de ses remarques faites à Anyme.

"Parle encore une fois d'un streameur et on te retrouve chez toi ! Tu vas voir sale pute", le tout écrit dans un français pas très maîtrisé, peut-on voir dans les messages dévoilés par l'influenceuse, qui a visiblement décidé de se mettre un peu en retrait après tout ça. C'est l'occasion encore une fois de rappeler qu'on ne menace pas de mort les gens avec qui on n'est pas d'accord. On arrête juste de les écouter.