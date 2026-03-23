Oli se livre à propos du clash avec Booba, il répond : "rappeurs Pokémon"

Alors que le clash est désormais inévitable entre Booba et Bigflo & Oli, les deux toulousains se sont confiés sur le sujet en interview, mais l'ancien a décidé de les allumer.

Depuis qu'il a annoncé le retour de son média OKLM, ainsi que la sortie de son album "Blacno Nemesis", Booba est repassé en mode "Terminator" : il allume tout le monde, en espérant déclencher la plus grosse polémique possible, avec Gims, Theodora, PLK, et même Bigflo & Oli, mais personne ne lui répond. Les jeunes semblent déterminés à ne plus du tout donner l'heure à l'ancien, mais il y en a quand même qui sont touchés par les attaques du Duc et n'hésitent pas à le dire. Notamment Oli, qui est revenu sur le sujet en interview, et Kopp en a profité pour l'allumer à nouveau.

Bigflo & Oli sont en ce moment en pleine promotion pour leur nouvel album "Karma", sorti le 13 mars et qui a effectué un démarrage plutôt bon pour un album plus rap et moins grand public que leur précédent : environ 30 000 exemplaires écoulés en une semaine. Alors que les deux frères étaient de passage dans CKO, Oli a décidé d'être honnête sur son ressenti vis à vis du clash contre Booba, avec qui il s'était toujours bien entendu jusqu'ici :

J'ai l'impression que c'est depuis l'annonce de Nouvelle Ecole, en fait ça a commencé comme ça. Mais je suis le premier triste et déçu de ça, quand on idole... Je me sens comme J. Cole quand il a fait "Nas Let Down". C'est mon idole de rap, le mec qu'on a le plus écouté, et on prend des petites crottes de nez, des petits clashs, c'est le jeu.

Baloo demande ensuite à Oli s'ils ont tenté de contacter Booba en DM pour régler le problème, mais le rappeur toulousain explique qu'il a préféré laisser filer :

Non, on l'a pas fait. On aurait pu, on pourrait, mais je pense que c'est dans une démarche qui dépassait le rapport humain où on peut discuter. Mais on est les premiers à... Regarde la tête de flow, il a peur de ce que je suis en train de dire (rires). Mais moi j'assume, plein de rappeurs ne le feront pas d'ailleurs, j'assume d'avoir été touché par ça.

Une déclaration pleine de sincérité, et assez courageuse de la part de rappeurs, car effectivement, nombreux sont ceux qui son piqués mais n'osent pas l'avouer. Oli explique ensuite qu'il trouve ça d'autant plus dommage que lorsque Booba était venu sur la scène du Rose Festival, il avait félicité les deux frères pour le taff accompli. Mais visiblement, l'ancien a changé d'avis, et il l'explique très brièvement sur son compte Instagram en repostant l'interview de Bigflo & Oli :

Me DM pour quoi faire? Pour dire quoi hein?! Vous étiez sympathiques en rappeurs Pokémon et puis vous avez changé votre DA. À perte… ça a flop. Le rap c’est comme la boxe il y a des catégories. Bref y a pas de haine juste on protège notre discipline et notre catégorie.

Pas sûr qu'on puisse considérer 30k en première semaine comme un flop, mais du point de vue de Booba, ça l'est peut-être. On imagine que tout ça devrait s'arrêter là, à moins qu'il décide de continuer à s'acharner sur les deux frères alors qu'ils ne lui répondent pas vraiment !