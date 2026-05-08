Chris Brown de retour : son nouvel album "Brown" est disponible, avec NBA Youngboy, Vybz Kartel, Glorilla,...

Chris Brown vient de sortir son tout nouvel album solo, "Brown", le douzième de sa carrière, avec un casting de folie

Il est un des chanteurs de RnB ayant connu le plus gros succès dans l'industrie sur ces 20 dernières années, certains vont même jusqu'à le comparer à Michael Jackson (pas nous, ne vous fâchez pas) : Chris Brown fait clairement partie des tauliers du game. Des millions d'exemplaires vendus à travers le monde, une réputation de bad boy (et même de frappeur de femmes...) qui ne semble même pas avoir terni sa hype, et des tubes à n'en plus finir, la carrière est folle, et le chanteur vient d'y ajouter un nouvel album, "Brown", qui sort aujourd'hui.

Un album qui est le douzième album solo officiel de sa discographie, et pour lequel le chanteur a vu les choses en grand. En grand, mais aussi en long, puisque le projet compte 27 titres, pas tous du même niveau, ce qui est un peu forcé quand on fait un album aussi long. Mais Breezy se rattrape sur la quantité et la qualité des invités : Vybz Kartel, légende du dancehall, NBA Youngboy, qui est un des plus gros vendeurs US ces dernières années, Fridayy, qui ne déçoit jamais. Mais un album de Chris Brown n'aurait pas été un album de Chris Brown sans des feats avec des "bad bitches", comme Sexxy Red et Glorilla.

On retrouve également Bryson Tiller, Leon Thomas, Lucky Dave et Tank, bref, vraiment beaucoup de monde, pour des feats qui sont souvent de qualité. Comme "Fallin'" avec Leon Thomas, qui tourne beaucoup ces derniers jours, avec un aspect un peu vintage qui ne nous déplaît pas, ou "It Depends" avec Bryson Tiller, bien plus actuel dans les sonorités, mais qui fonctionne bien.

Globalement, pas mal de titres de Chris Brown sont assez "génériques", dans le sens où on a l'impression d'avoir déjà entendu ça à plusieurs reprises, même si on se doute que ça va plaire à une grande partie de son public. La plupart des featurings sont par contre surprenants et font sortir Breezy de sa zone de confort, et ça, on apprécie !