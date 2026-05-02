Chris Brown répond aux critiques autour de sa tournée avec Usher et assume le soutien de ses fans

Alors que l’annonce de sa tournée commune avec Usher suscite de vives réactions en ligne, Chris Brown sort du silence. Le chanteur américain défend son public et choisit de recentrer le débat sur la musique et la liberté de ses fans.

La polémique enfle autour de la future tournée événement réunissant Chris Brown et Usher. Baptisée “The R&B Tour” (ou “Raymond & Brown Tour”), cette série de concerts très attendue fait déjà beaucoup parler… mais pas uniquement pour des raisons musicales.

En effet, depuis l’annonce officielle, une partie du public critique la présence de Chris Brown, notamment en raison de ses controverses passées. Face à cette vague de réactions, l’artiste a décidé de répondre directement sur les réseaux sociaux.

Chris Brown responds to reactions he has seen about his tour with Usher📍 pic.twitter.com/9xePfKC1R7 — Victor Baez | Club Ambition (@itsavibe) April 26, 2026

Plutôt que d’entrer dans un débat sur son passé, Chris Brown a choisi de défendre ses fans et leur liberté de choix. Il insiste sur le fait que le public vient avant tout pour la musique, les performances et l’expérience live, rappelant que ce sont les spectateurs eux-mêmes qui décident de le soutenir ou non.

Dans ses prises de parole, le chanteur adopte un ton ferme face à ses détracteurs, dénonçant certaines critiques qu’il juge excessives ou hypocrites. Une posture assumée, qui reflète sa volonté de ne pas laisser la polémique entacher ce projet d’envergure.

Car malgré les tensions, l’engouement reste fort. Cette tournée commune marque une collaboration inédite entre deux figures majeures du R&B, réunissant des décennies de succès et une base de fans très fidèle.

Au final, entre controverse et excitation, “The R&B Tour” s’annonce comme l’un des événements musicaux les plus commentés de l’année 2026.