Chris Brown et Usher annoncent une tournée événement en 2026

Les stars du R&B Chris Brown et Usher uniront leurs forces en 2026 pour une tournée commune dans les plus grands stades d’Amérique du Nord. Un événement musical très attendu par les fans, marqué par une collaboration symbolique entre deux icônes du genre.

C’est une annonce qui fait déjà vibrer les amateurs de R&B. Chris Brown et Usher ont confirmé une tournée commune prévue pour 2026, baptisée “The R&B Tour”.

Cette série de concerts se déroulera dans de nombreux stades à travers l’Amérique du Nord, avec un coup d’envoi prévu le 26 juin à Denver. Au total, plusieurs dizaines de dates sont programmées jusqu’à la fin de l’année, avec des passages dans de grandes villes comme New York, Las Vegas ou encore Houston.

Les fans pourront ainsi assister à un show réunissant deux des plus grandes figures du R&B moderne, connues pour leurs performances spectaculaires et leurs nombreux hits. Au programme : des titres cultes comme Yeah!, U Got It Bad, Run It!ou encore Loyal.

Au-delà de l’événement musical, cette tournée marque aussi un rapprochement entre les deux artistes, après des tensions médiatisées ces dernières années. Leur collaboration symbolise aujourd’hui une volonté commune de tourner la page et de célébrer leur héritage musical.

Les billets seront mis en vente à partir du 27 avril, avec des préventes prévues quelques jours auparavant. Un rendez-vous déjà incontournable pour les fans, qui promet des concerts spectaculaires et chargés de nostalgie.