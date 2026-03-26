Usher défend l'héritage de Diddy, mais 50 Cent l'allume

Usher a tenté de réhabiliter l'héritage musical de Diddy et de Bad Boy, mais 50 Cent était à l'affût et l'a allumé avec un gros troll comme il sait bien le faire.

Diddy croupit en prison depuis plusieurs mois désormais, et au vu des révélations qui ont été faites pendant le long procès ultramédiatisé qui a eu lieu, on peut se dire que c'est bien mérité. S'il a été condamné seulement pour trafic sexuel, les images de lui en train de savater Cassie au sol en la traînant par les cheveux n'inspirent que du mépris. Pourtant, malgré sa condamnation, il garde encore quelques amis, quelques fans, à l'image d'Usher qui a tenté de défendre l'héritage du mogul. Mais 50 Cent en a évidemment profité pour l'allumer violemment.

Usher a quelques raisons de défendre Diddy, dont il était très proche et qui l'a beaucoup aidé au début de sa carrière. Mais le chanteur fréquentait aussi assidument les fameuses "Diddy Parties" pendant lesquelles il se passait tant de choses sombres, et pendant lesquelles il a pu rencontrer pas mal de personnes du show-business. Lors d'une interview pour Forbes, l'artiste a déclaré :

D'une certaine manière, je pense que certaines personnes sont persécutées et pas reconnues pour tout ce qu'ils ont apporté. Je n'ai rien de négatif à dire sur Sean Combs, car mon expérience avec lui n'a rien à voir avec ce que tout le monde décrit, tout ça a été déformé. Je ne dis pas qu'il est parfait, je ne dis pas qu'il n'a pas de défauts, comme nous tous, mais je ne peux pas fermer les yeux sur toutes ses contributions que cet homme a fait pour nous, en tant qu'entrepreneurs noirs.

Usher a ensuite continué en décrivant Diddy comme son mentor, et qu'il préférait se rappeler du positif plutôt que de tout ce que les gens racontaient à son sujet. En vérité on peut comprendre son point de vue, et si tout le monde a des défauts, nos défauts à nous ne tournent pas autour de l'esclaavge sexuel, de la traite d'êtres humains et des violences sur les femmes. Et 50 Cent n'a évidemment pas laissé passer ces compliments de la part du chanteur, en lui répondant via son compte Instagram :

Usher est en mode : 'Je ne veux pas que les gens sachent ce qu'il a fait à mon cul. Je suis un adulte désormais, mon cul est hors d'attteinte'. LOL

Toujours aussi cru, le 50 Cent, mais en même temps, toujours aussi drôle !