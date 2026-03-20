Jay-Z et Beyoncé avaient apparemment organisé un after après la cérémonie des Oscars, sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu pour Justin Bieber et Usher, qui ont décidé de se bagarrer.

"J'aime moins me battre depuis que j'ai de nouveaux habits" : par cette punchline lâchée par Booba sur "Paradis", Kopp exprime le fait que, maintenant qu'il a atteint un certain degré de réussite sociale et financière, il a beaucoup moins envie de se rouler par terre avec un autre gars que lorsqu'il n'avait que des vieilles sapes. Et c'est vrai, les riches se bagarrent quand même beaucoup moins (même si ce proverbe n'a pas empêché la bagarre d'Orly). Mais tout ça, ça ne concerne pas Jusitn Bieber et Usher qui ont apparemment décidé d'en venir aux mains lors de l'after organisé par Jay-Z et Beyoncé après la cérémonie des Oscars.

On n'aurait pas cru lire ça, encore moins en 2026, à une époque où quasiment plus aucune de ces célébrités (à part Queen B) n'a de gaz dans les médias. Clairement, toutes ces stars sont sur la pente descendante, surtout Justin Bieber et Usher dont on n'entend quasiment plus parler depuis des années. C'est évidemment TMZ qui rapport l'information, eux qui sont à l'affût pour ce genre de bêtises : Usher se serait apparemment approché de Bieber de manière assez agressive et colérique. Et les choses auraient rapidement dégénéré, se transformant en une bagarre aux poings entre les deux stars.

Malheureusement, pas de vidéo, on aurait adoré voir le fight entre Justin Bieber et Usher. Deux anciens protégés de Diddy, c'est d'ailleurs Usher qui avait presque lancé la carrière de Bieber à l'époque, avant que le jeune chanteur ne prenne ses distances avec son grand frère. Cela fait maintenant 4 ans qu'ils n'ont pas été aperçus ensemble, et quand on voit ce qui s'est passé pendant cet after, on comprend mieux pourquoi !