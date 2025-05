Justin Bieber ruiné de plusieurs millions de dollars !

Si y’a bien un artiste qui se dégrade de semaine en semaine, c’est bien Justin Bieber. À 31 ans, l’ex-enfant prodige de la pop est en train de plonger en chute libre. Plus de buzz musical, plus de tournées, juste des rumeurs sombres et des apparitions inquiétantes.

Tout a commencé quand son nom a été associé au scandale Diddy. Des voyages “romantiques” avec des “adultes riches” auraient été organisés, et Bieber ferait partie des victimes potentielles. Depuis, l’artiste semble déconnecté de la réalité, au point de laisser Drake en “vu”. Oui, Drake, le mec qui a relancé des carrières entières.

Mais ce qui choque le plus, c’est son état de santé. Lors de Coachella, il est apparu stone, l’air ailleurs, comme sous drogue, totalement à côté de la plaque. Faut être clair, on n’est clairement pas sur sa meilleure période.

Et l’info qui vient de tomber ne va rien arranger : selon TMZ, Justin Bieber serait ruiné, avec des dettes colossales aux fesses. Sa tournée “Justice”, interrompue brutalement en 2023 suite à l’aggravation de sa maladie, a laissé un vide… dans son compte en banque.

Le chanteur devrait 24 millions de dollars à AEG, la société derrière ses concerts. Pour tenter d’éteindre l’incendie, son manager historique, Scooter Braun, aurait proposé une solution via sa boîte Hybe : rembourser progressivement cette somme. Problème ? Un seul versement aurait été effectué depuis… plus rien. Silence radio. Car Justin Bieber n’aurait plus de thunes.

Une situation ultra tendue, un artiste très mal en point, et un avenir incertain. Justin, t’étais au sommet. Aujourd’hui, t’es juste au bord du précipice.

TMZ claims that Justin Bieber is broke and owes millions of dollars to his former manager, Scooter Braun.



After the cancellation of the "Justice" tour in 2022, Bieber was left with a debt of $24 million to the production company AEG, which had advanced him $40 million.



To… pic.twitter.com/3K1nm6rym3