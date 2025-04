Justin Bieber : Ses fans s'inquiètent de son état de santé à cause d'une vidéo virale

On le sait, psychologiquement en ce moment c'est compliqué pour l'artiste !

En ce moment, ça ne doit pas être facile pour Justin Bieber. Le chanteur canadien traverse une période trouble, et ça se voit. Mentionné dans l'affaire Diddy en tant que victime présumée – dans laquelle des voyages romantiques auraient été organisés avec des "adultes riches", sans que rien ne soit encore prouvé – l'artiste semble affecté par cette affaire sulfureuse. Même s’il n’a encore rien déclaré officiellement, on sent que cette histoire touche profondément celui qu’on a connu lumineux et ultra-productif sur la scène pop et R&B.

Dernièrement, Bieber a aussi fait parler de lui en laissant Drake en « vu ». Ce dernier avait posté sur Instagram une story invitant les artistes à lui envoyer un message pour une éventuelle collaboration. L’interprète de “Baby” n’a pas répondu, mais ce silence n’a pas empêché les projecteurs de se braquer sur lui lors du week-end de Coachella.

Mais là encore, ce qui aurait pu être une belle apparition s’est transformé en source d’inquiétude. Dans plusieurs vidéos virales partagées sur X (ex-Twitter), on voit Justin Bieber dans la foule, visiblement dans un état second. Amaigri, les traits tirés, il semble avoir du mal à tenir debout, soutenu par ses amis pour ne pas vaciller.

Très vite, les réactions de ses fans ont afflué en commentaire. Et elles sont loin d’être rassurantes :

« Il faut que quelqu’un vérifie si Justin Bieber est en bonne santé »

« Il a l’air perdu »

Ces messages d’inquiétude s’accumulent, preuve que le public ressent une vraie fragilité derrière l’image de l’icône pop. On sait que Justin Bieber a déjà parlé ouvertement de ses combats contre l'anxiété, la dépression et même des problèmes physiques comme le syndrome de Ramsay Hunt. Mais cette nouvelle alerte relance les discussions autour de sa santé mentale et de sa carrière.

Au final, ce que tout le monde espère, c’est que Justin prenne le temps nécessaire pour se retrouver, loin des pressions de l’industrie. Et surtout, qu’il revienne à ce qu’il fait de mieux : nous balancer de la musique.