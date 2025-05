Chris Brown libéré sous caution après son arrestation pour coups et blessures

Breezy est déjà dehors, mais le montant de la caution a de quoi en mettre plus d'un en PLS.

Il y a une chose qui ne changera jamais quel que soit le pays du monde dans lequel vous êtes : si vous êtes riches, vous pouvez vous comporter comme le pire des enfoirés, vous ne serez jamais inquiétés. Il vous faudra juste suffisamment d'argent pour acheter les témoins, ou, si ça ne peut pas se faire, acheter les autorités, ou simplement payer une énorme caution pour vous sortir vous-mêmes de prison, et vous barrer. C'est un peu ce qui arrive à Chris Brown, assez régulièrement.

Car le chanteur a reçu énormément d'accusations et les arrestations pour coups et blessures, principalement sur des femmes, mais pas seulement, et également d'agressions sexuelles. Pourtant, il n'a fait que quelques mois à peine de prison dans sa vie, et Chris Brown vient d'ailleurs d'être relâché en Angleterre, où il avait été arrêté il y a quelques jours pour répondre, encore, à des accusations coups et blessures qui datent de 2023. La caution payée par l'artiste s'élevait à 6 millions d'euros environ (5 millions de livres sterling), une belle somme.

D'après "The Sun", Chris Brown est accusé par un producteur de musique de lui avoir jeté une bouteille à la tête et de l'avoir frappé alors qu'il était au sol, dans une boîte de nuit de Londres. Le chanteur devra tout de même comparaître devant le tribunal le 20 juin prochain pour répondre de ses actes, mais il pourra se produire en concert, puisqu'il va actuellement lancer sa tournée internationale le 8 juin.