Chris Brown accueille son quatrième enfant !

La star du R&B vient d’agrandir la famille avec la naissance de son quatrième enfant, un petit garçon, fruit de sa relation avec le mannequin Jada Wallace.

Carnet rose pour Chris Brown. La star du R&B vient d’agrandir la famille avec la naissance de son quatrième enfant, un petit garçon, fruit de sa relation avec le mannequin Jada Wallace.

C’est ce dimanche 26 avril que la jeune femme a officialisé la nouvelle sur Instagram, en partageant un cliché du nouveau-né accompagné d’une légende simple mais forte : « L’amour le plus pur 💛 ». Une annonce qui n’a pas tardé à faire réagir le principal intéressé. En commentaire, Breezy a écrit : « ❤️ Taureau ♉️ GANG ❤️ », confirmant au passage le signe astrologique de son fils.

Dans la foulée, Joyce Hawkins, la mère du chanteur, a également tenu à exprimer sa joie : « FÉLICITATIONS !!! IL EST PARFAIT ! JE L’ENVOIE TOUJOURS DE L’AMOUR !! ». Une réaction pleine d’émotion qui souligne l’importance de cet heureux événement pour le clan Brown.

Une relation qui se confirmait depuis plusieurs mois

Si cette naissance officialise aujourd’hui leur lien, des rumeurs de relation entre Chris Brown et Jada Wallace circulaient déjà depuis 2024. Leur apparition remarquée lors d’une after-party en Afrique du Sud avait mis la puce à l’oreille des fans. Depuis, les deux ont été vus ensemble à plusieurs reprises.

Jada Wallace était notamment présente aux côtés du chanteur lors de sa libération sous caution au Royaume-Uni, après une affaire d’agression en boîte de nuit. Elle a également accompagné l’artiste sur plusieurs dates de sa tournée Breezy Bowl XX, et le duo a même été aperçu lors de la Paris Fashion Week plus tôt cette année.

Une famille qui s’agrandit

Avec cette naissance, Chris Brown est désormais à la tête d’une famille de quatre enfants :

Royalty (née en 2014)

(née en 2014) Aeko (né en 2019)

(né en 2019) Lovely (née en 2022)

(née en 2022) et ce nouveau-né, dont le prénom n’a pas encore été dévoilé

Un équilibre familial qui semble prendre de plus en plus de place dans la vie de l’artiste.

Une tournée XXL en préparation

Ce moment de bonheur arrive alors que Chris Brown est en pleine préparation d’un événement majeur : une tournée R&B très attendue en collaboration avec Usher.

Cette tournée des stades à travers les États-Unis débutera le 26 juin à Denver et passera par de nombreuses villes emblématiques : Washington D.C., Detroit, Toronto, Las Vegas, Boston, San Francisco, Atlanta, Houston ou encore Los Angeles et Miami. Le show se terminera en beauté le 11 décembre à Tampa, en Floride.

Entre succès musical et vie de famille, Chris Brown continue de faire parler de lui sur tous les fronts. Une nouvelle page s’ouvre pour Breezy, entre couches, biberons… et scènes survoltées.